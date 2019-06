Glicemia alta: ecco 3 diete estive per abbassarla

Glicemia alta, ecco le 3 diete estive per abbassarla. La dieta corretta per combattere la glicemia alta si basa sul consumo di alimenti a basso indice glicemico. Ci sono varie diete che possono essere seguite: la dieta a base di pesce, la dieta di carne o la dieta di verdure.

La dieta per abbassare la glicemia alta aiuta anche a dimagrire di qualche chilo senza stress. Sono diversi gli alimenti che si possono inserire in un regime dietetico per abbassare la glicemia alta. Frutta e verdura sono caratterizzate di solito da un medio o basso indice glicemico, mentre pane, pasta, cereali in genere e amidi presentano un indice elevato, soprattutto se raffinati, cioè privati della loro fibra naturale. Saper scegliere e combinare gli alimenti in base al loro indice glicemico aiuta a prevenire l'iperglicemia e l'aumento di peso.

Ma vediamo tre esempi di diete che possono essere seguite per combattere la glicemia alta. Primo menù della dieta per combattere la glicemia alta a base di pesce. Colazione: 1 arancia; 30 g di salmone affumicato, 30 g di pane di segale e uno yogurt fresco e magro. Spuntino: una mela. Pranzo: 60 g di pasta al dente condita con tonno, pomodoro, acciughe (2 filetti) e 2 cucchiaini di olio di lino. Merenda: uno yogurt magro. -Cena: 150 g di pesce spada alla griglia, 50 g di pane integrale e un'insalata di radicchio.

Secondo menù della dieta per combattere la glicemia alta a base di carne. Colazione con un pompelmo rosa, 50 g di fesa di tacchino, uno yogurt fresco e magro e 30 g di pane di kamut. Spuntino: una fetta di pane integrale tipo toast e una fetta di prosciutto cotto a metà mattina, 70 g di ricotta con 2 cucchiaini di cacao amaro a merenda. Pranzo: 150 g di pollo arrosto, una fettan di pane integrale e un’arancia. Cena: 40 g di prosciutto crudo, 50 g di mozzarella, 50 g di pane integrale e tre fette di ananas.

Terzo esempio di menù per combattere la glicemia alta a base di verdure. Colazione: 150 g di tofu cotto alla piastra, 30 grammi di pane kamut, un bicchiere di latte e una mela. Spuntini: unapera e 20 g di parmigiano. Pranzo: 1 hamburger di soia; 50 g di pane di segale; un'insalata di cavolo.Merenda: due frollini integrali e una tazzina di latte. Cena: 60 g di riso selvatico condito con ragù di soia e una arancia rossa. La glicemia è un valore che indica la concentrazione di glucosio presente nel sangue. Si tratta di un parametro molto importante per la nostra salute e quando risulta alto è fondamentale intervenire. Livelli eccessivi di zuccheri nel sangue infatti possono provocare dei problemi molto gravi, mettendo a rischio il nostro benessere.

Quando si può parlare di glicemia alta? I medici definiscono prediabete una condizione in cui i valori della glicemia sono fra i 100 e i 125 mg/dl a digiuno, mentre dopo i pasti sono fra i 140 e i 199 mg/dl. Chi presenta tali livelli di glucosio ha un rischio maggiore di sviluppare il diabete, ma anche di soffrire di problemi cardiovascolari, infarto, ictus e patologia agli arti inferiori. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del propri medico o di uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti.