Dieta del pane per dimagrire 2 kg: menù semplice

La dieta del pane è una dieta particolare che può far dimagrire fino a 2 kg in una settiman. Il pane è un alimento che contiene carboidrati sotto forma di amido, una catena di zuccheri a lento assorbimento ma che forniscono energia all’organismo.

Ma vediamo cosa si mangia giorno per giorno nella dieta del pane per dimagrire 2 kg in una settimana. Lunedì: colazione con mezzo pompelmo, un uovo alla coque, un caffè o tè senza zucchero e senza latte e tre fette biscottate con miele. Pranzo: mezza scatoletta di tonno al naturale, una fetta di pane integrale, insalata di lattuga e pomodorini conditi con olio o limone e un grappolo di uva. Cena: 90 gr di manzo, una fetta di pane integrale, patate novelle lesse e poi condite con prezzemolo tritato, lattuga fresca, broccoli lessi e una mela al forno.

Martedì: colazione con un bicchiere di succo d'arancia, un uovo sodo, unafetta di pane di segale tostato con un filo di marmellata senza zucchero e un caffè o tè senza zucchero e senza latte. Pranzo: mezza tazza di ricotta, un panino integrale, insalata mista di lattuga e pomodoro fresco condita con un filo di olio extravergine di oliva, uno yogurt e un mandarino. Cena: spiedini di carne fatti con 90 gr di agnello tagliato a dadini, 2 grandi funghi, 2 fette di pomodoro e due fette di cipolla, insalata di lattuga e mezzo pompelmo.

Mercoledì: colazione con mezza banana, uno uovo alla coque, un toast integrale con marmellata senza zucchero e un caffè o tè senza zucchero. Pranzo: panino con 60 gr di hamburger di manzo, fette di cetriolo sottaceto, lattuga e pomodoro, funghi trifolati in padella, due fette di ananas fresco e un caffè. Cena: 90 gr di fegato al forno, purè di patate,insalata di pomodori e lattuga fresca e una fetta di pane integrale. Giovedì: colazione con un bicchiere di succo di pomodoro, un toast alla francese e un caffè o tè senza zucchero e latte. Pranzo: un sandwich integrale fatto con 60 gr di tacchino a fette, fette di cipolla, pomodoro e lattuga, insalata di lattuga e pomodoro fresco e uno yogurt con mezza tazza di fragole fresche. Cena: petto di pollo alla griglia, lattuga fresca, un toast integrale, zucchine a funghetto con cipolla e spinaci lessi.

Venerdì: colazione con mezza tazza di passato di mele, un uovo alla coque, tre fette biscottate integrali con miele e un tè o caffè senza zucchero e senza latte. Pranzo: un sandwich fatto con 60 gr di formaggio, una fetta di pane francese, affettati, pomodoro, insalata di lattuga e una mela. Cena: 90 gr di arrosto, insalata verde condita con olio extravergine di oliva. Cena: manzo con le verdure miste, mezza tazza di fragole fresche condite con succo di limone e un caffè. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico.

Una raccomandazione rivolta in particolare a chi soffre di varie patologie, come il diabete, e alle donne in gravidanza.