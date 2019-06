Dieta liquida dei 3 giorni per dimagrire 2 kg

La dieta liquida dei 3 giorni aiuta a dimagrire fino a 2 kg. E’ una dieta che si basa sul consumo di frullati, centrifugati, zuppe e molta acqua. La dieta liquida è disintossicare. E’ una dieta molto restrittiva e non adatta a tutti.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo regime dietetico o qualsiasi altro regime alimentare restrittivo. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete,pressione bassa o altre patologie. Ma vediamo come funziona la dieta liquida dei 3 giorni e cosa prevede lo schema dietetico in un esempio di menù giornaliero. Colazione con una spremuta di arancia o un bicchiere di succo di frutta senza aggiunta di zucchero.

Spuntino: uno yogurt. Pranzo: un centrifugato di frutta o di verdure e un succo di frutta. Merenda: un succo di carote. Cena: un centrifugato di verdure e una spremuta o un succo di frutta senza zucchero. Durante i tre giorni della dieta è importante bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e tisane al finocchio o al tarassaco. Ecco alcune ricette di centrifugati di frutta o verdura pubblicati sul nostro sito.