Dieta dei 12 bicchieri di acqua per dimagrire 3 kg: menù settimanale

La dieta dei 12 bicchieri di acqua è tra le diete estive più seguite per dimagrire subito di 3 kg in una settimana. E’ una dieta che prevede il consumo di almeno 12 bicchieri di acqua al giorno. Lo schema settimanale prevede un menù ricco di verdure e frutta.

La dieta dei 12 bicchieri di acqua è stata ideata in America negli anni ’40 ed è una dieta molto diffusa che viene proposta ogni anno, specialmente a coloro che vogliono prepararsi alla prova costume. Per dimagrire subito di 3 kg occorre bere i 12 bicchieri di acqua al giorno e seguire lo schema alimentare dietetico che elenchiamo di seguito. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dei 12 bicchieri di acqua al giorno per dimagrire subtio 3 kg in una settimana. Lunedì: colazione con uno yogurt magro, un tè verde e una fetta di ananas. Pranzo: insalata mista e 50g di ricotta. Spuntino: 2 fette di ananas fresco. Cena: pasta integrale con aglio-olio-peperoncino e carciofi al vapore.

Martedì: colazione con un frullato di frutta, tre barrette di cereali Pranzo: insalata mista, 100g di tofu con salsa di soia. Spuntino: una mela. Cena: 60g di risotto con verdure e un’insalata di pomodori e cetrioli. Mercoledì: colazione con una tazza di tè verde, fiocchi di cereali e una spremuta d’arancia. Pranzo: insalata di lattuga e pomodori, 150 g di spigola al vapore, 1 fetta biscottata integrale. Spuntino: un succo di pomodoro o una tazza di tè verde e due gallette integrali. Cena: 60g di pennette alle zucchine e finocchi al vapore.

Giovedì: colazione con uno yogurt magro, un frutto e due fette biscottate integrali. Pranzo: insalata mista di lattuga-carote-sedano-trevisana, un trancio di salmone alla piastra e tre 3 grissini integrali. Spuntino: uno yogurt magro. Cena: passato di verdure, 60 g di pane integrale, 50 g di tofu. Venerdì: colazione con un tè verde, 4 gallette di riso, una spremuta di pompelmo. Pranzo: insalata di mista a piacere, due fettine di pane integrale tostato. Spuntino: una mela o 1 pera. Cena: 80g di pasta al pesto, fagiolini al vapore e due gallette di riso.

Sabato: colazione con un tè verde, un frullato di banana e un kiwi. Pranzo: pinzimonio di verdure, 150g di insalata di mare e due gallette di riso. Spuntino: un tè verde o due carote. Cena: 60g di riso alla trevisana, cavolfiore cotto a vapore e due gallette di riso. Domenica: colazione con un tè verde, due fette biscottate integrali e un frutto. Pranzo: insalata mista, due uova sode, 2 fette di pane integrale. Spuntino: due fette di ananas. Cena: insalata di pomodoro e cipolla e due fette di ananas. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi schema alimentare dietetico.

Infine ricordiamo che ogni singola dieta va elaborata e preparata da uno specialista in base alla singola persona, all’età, al peso e allo stile di vita.