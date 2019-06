Dieta, 10 alimenti a basso indice glicemico per dimagrire subito: ecco quali

La dieta con i 10 alimenti a basso indice glicemico può far dimagrire fino a 3 kg in pochi giorni. E’ una dieta che prevede il consumo di alcuni alimenti che danno benessere e fanno bene alla salute dell’organismo.

La dieta con i 10 alimenti a basso indice glicemico per perdere peso subito comprende: prugna, pera, yogurt, latte magro, latte di soia, fagioli bolliti, mela, lenticchie, fruttosio, cereali integrali. Ma per selezione meglio gli alimenti da consumare occorre anche sapere quali sono gli alimenti ad alto indice glicemico e a medio indice glicemico. Tra gli alimenti ad alto indice glicemico ci sono: pane bianco, cornflakes, miele, patate al forno e fritte, cracker, riso arborio, zucchero saccarosio. Tra gli alimenti a medio indice glicemico ci sono: ananas, spaghetti, banana, kiwi, mango, pane di segale, maccheroni, carote, uva, arancia.

Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono i benefici dei 10 alimenti a basso indice glicemico della dieta per dimagrire subito 3 kg. I dieci super cibi che controllano l'indice glicemico possono essere consumati ogni giorno e abbinati ai cereali integrali (pane, pasta, riso, orzo ecc.). Scegliendo questi alimenti a basso indice glicemico si potranno ottenere dei menù dietetici dalle proprietà tonificanti e snellenti.

Salmone: fornisce Omega 3 che contribuiscono alla prevenzione di diabete e malattie cardiocircolatorie. Il salmone è ideale per secondi piatti: 150-200 g di salmone 2-3 volte a settimana, da cuocere al vapore, al forno o in padella. Accompagnare con verdure.

Yogurt: i fermenti che contiene producono acido acetico e propionico che arrivano al fegato, dove regolano la produzione di glucosio e colesterolo. Lo yogurt è un ottimo alimento per lo spuntino o a colazione.

Carni bianche: apportano proteine che contribuiscono a controllare i livelli di glicemia e sono povere di grassi. Le carni bianche sono ideali per primi o secondi piatti: 150 g di carni bianche 2-3 volte a settimana, grigliate, al forno o in padella.

Legumi: prevengono i picchi glicemici, il diabete, la fame nervosa, i trigliceridi e il colesterolo. I legumi sono ideali da consumare come primi o secondi piatti: 4 cucchiai di legumi (secchi) 3-5 volte a settimana in zuppe, minestre, risotti, in insalata o in umido.

Olio d'oliva: e’ ricco di composti fenolici che riducono l'attività infiammatoria di geni, coinvolti nello sviluppo del diabete mellito di tipo 2 e di diverse patologie cardiovascolari o metaboliche. Nella dieta ne è previsto come condimento 1-2 cucchiai al dì, meglio se a crudo.

Curcuma: numerosi studi hanno dimostrato che il suo principio attivo, la curcumina, può contribuire a mantenere sotto controllo il diabete mellito di tipo 2. La curcuma può essere usata per insaporire tutti i piatti: 2-3 prese al dì, sui cibi già cotti o a fine cottura.

Tè: sia verde che nero, il tè contribuisce alla riduzione dei livelli di zucchero, colesterolo e trigliceridi nel sangue. Favorisce inoltre la riduzione del peso corporeo. Il tè nella deita a basso indice glicemico si può bere ongi giorno fino a 5 tazza, lontano o durante i pasti.

Cannella: contribuisce a prevenire il diabete di tipo 2 nelle persone a rischio (anziani, persone in sovrappeso). Rende l'insulina più efficiente. La cannella può essere usata per spolverizzare frutta o tisane: ne basta un grammo al dì (dose da non superare!) da unire a crudo sui cibi.

Zucca: alcuni studi hanno dimostrato che è in grado di riparare le cellule del pancreas danneggiate dal diabete. La zucca può essere consumato come primo piatto o contorno: 250 g di zucca 3-4 volte a settimana in zuppe, minestre o risotti, oppure al forno, come contorno.

Arancia: la fibra contenuta nella parte bianca sotto la buccia, regola l'assorbimento di zuccheri, grassi e proteine prevenendo diabete, arteriosclerosi e stipsi. L’arancia è ideale per lo spuntino o in insalata: 1 al dì, si acquista bio e se ne consuma anche la buccia. Ecco le altre diete pubblicate sul nostro sito.