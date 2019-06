Mousse di fragole, ricetta facile: fresca ed estiva

La mousse di fragole è un dolce gustoso ed ideale per i pranzi estivi. La mouse di fragole può essere inserita anche in un menù di una dieta in quanto soddisfa la voglia di dolce e non ha tante calorie. Vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono e la preparazione.

Ingredienti: g 150 di fragole, g 60 di ricotta magra, dolcificante quanto basta. Ora vediamo la preparazione: lavate le fragole e privatele del picciolo. Affettatene due o tre e lasciatele in un piattino. Frullate le restanti con un frullatore ad immersione o schiacciatele con una forchetta fino ad ottenere una purea. Lavorate la ricotta con una forchetta per renderla cremosa. Poi unite la purea di fragole e addolcite secondo il vostro gusto. Disponete la mousse in una coppetta e guarnite con le fragole affettate. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito, dietetiche e non solo.