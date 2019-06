Centrodestra in testa a Cagliari, Sassari al ballottaggio

Testa a testa dal cuore della notte a Cagliari tra il centrodestra e centrosinistra, con il candidato Paolo Truzzu - consigliere regionale di Fratelli d'Italia - in vantaggio stabilmente, ma di poco.

Con meno di venti sezioni ancora da scrutinare, la distanza con la candidata di centrosinistra Francesca Ghirra e' di circa 2mila voti (50,5 contro 47,2 per cento). Un risultato risicato che potrebbe evitare il ballottaggio. Sassari - seconda citta' sarda - andra' al ballottaggio il 30 giugno. 99 le sezioni scrutinate su 136: la sfida e' tra Mariano Brianda per il centrosinistra al 33 per cento e Nanni Campus, liste civiche ma ex An ed ex Fi. Solo terzo il candidato di centrodestra. Il centrosinistra perde Alghero: il sindaco sara' Mario Conoci, asse sardista-leghista, perde la sfida l'uscente dem Mario Bruno. Male ovunque il M5S.

Altri due i centri sopra i 15mila abitanti: Sinnai e Monserrato: nel primo vince Tarcisio Anedda del centrosinistra, Pd. A Monserrato il sindaco e' Tomaso Locci (tre civiche in testa con oltre il 40 per cento dei voti). Continua il trend negativo dell'affluenza: la media sui 28 comuni e' al 55,33 per cento: in calo di otto punti rispetto alle precedenti amministrative.

(ITALPRESS)