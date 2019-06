Sanità, il giorno dei direttori a Ragusa

Una conferenza stampa molto affollata quella della presentazione dei due nuovi direttori Amministrativo e Sanitario che si è svolta, questa mattina, nella sede della direzione generale all’Asp di Ragusa.

Il Direttore Generale ha voluto che alla conferenza stampa partecipassero le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto, in rappresentanza di tutti i lavoratori dell’Azienda. Infatti, ha colto l’occasione per ringraziarle per la collaborazione che in questi mesi, così impegnativi, hanno garantito alla Direzione Generale, permettendo la realizzazione di atti concreti per i lavoratori. «Con la nomina dei due direttori Amministrativo e Sanitario, mettiamo fine al circuito delle scommesse sulle nomine che ha caratterizzato questi ultimi periodi. Ho scelto due persone sagge e preparate.

Adesso abbiamo il tempo per lavorare in sinergia portando avanti una politica rivolta a migliorare la qualità dei servizi e a dare risposte ai bisogni della gente. Conosco entrambi per esperienze pregresse questo mi avvantaggia nell’avvio di questa nuova avventura professionale.» così Aliquò ha presentato i due direttori. Il direttore amministrativo, dott. Rosario Fresta ha voluto sottolineare «Sono davvero felice per la nomina in questa Azienda e in questo territorio così bello come Ragusa. Il dott. Aliquò, che conosco da tempo, è un grande direttore.

Nel contempo mi fa piacere ricontrare il dr. Elia, che ho conosciuto nella mia esperienza di direttore amministrativo a Caltanissetta. Amo lavorare in gruppo e credo che questo faccia la differenza. In squadra si riesce a fare molto di più. Abbiamo un unico “padrone” l’Utenza» ha rimarcato il dott. Fresta. Il direttore sanitario, dr. Raffaele Elia, torna a casa dopo anni fuori dalla sua provincia. «sono davvero felice di tornare nel mio territorio. Metto a disposizione di tutti il mio know-how e, poiché, mi piace usare le metafore dico che siamo entrati in un aereo che ci porterà a destinazione.

La cabina di regia è formata dal pilota, il direttore generale, io e il direttore Amministrativo siamo i copiloti. Ci potranno essere delle turbolenze, ma non ci devono spaventare. Andremo avanti per raggiungere i nostri obiettivi che sono quelli di garantire assistenza sanitaria di qualità. Si allegano le schede sintesi del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. Foto: da sinistra Fresta, Aliquò e Elia.