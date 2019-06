Festa del canto al sacro Cuore di Ragusa

E’ stata un successo sabato sera la “Festa del canto” promossa dalla parrocchia Sacro Cuore (Gesuiti) di Ragusa nell’ambito dei solenni festeggiamenti che hanno preso il via domenica 9 giugno.

La manifestazione, voluta dal parroco, don Marco Diara, con la direzione artistica di Maurizio Di Mauro, che ha curato anche la presentazione dell’evento tenutosi nel salone parrocchiale, ha visto la presenza di 22 concorrenti provenienti oltre che da Ragusa, anche da Comiso, Scordia, Licodia Eubea e Ispica. A vincere, nella categoria Giovani, Biagio Meli di Ragusa mentre nella categoria Senior si è aggiudicato il primo posto Vittoria Cascone di Ragusa. Un premio speciale, poi, è stato attribuito a Orazio Sangiorgio. La manifestazione canora è stata arricchita dalla presenza di alcuni ospiti, vale a dire la cantante Ilenia Guastella di Comiso che ha presentato il suo singolo e il coro del Sacro Cuore di Santa Croce Camerina diretto dalla maestra Chiara Zago. Arduo il lavoro della giuria che ha decretato i primi posti.

L’organo di valutazione era formato dalla musicoterapista Antonella Rollo, dallo speaker radiofonico Daniele Scalone, dal dj Fabrizio Rizzone e da Salvino Donzella di Antenna Iblea Broadcasting. “Nonostante si trattasse della prima edizione – dichiara il parroco don Diara – possiamo dire che la manifestazione è pienamente riuscita e che la qualità delle esecuzioni è risultata essere molto elevata. Adesso ci prepariamo per i prossimi appuntamenti della festa con il clou nel prossimo fine settimana. Sabato terremo, in particolare, la kermesse “Platani in festa” lungo tutto il viale dei Platani, con la presenza degli artisti di strada, mentre domenica 23 giugno ci sarà, in serata, la processione eucaristica cittadina”.

I festeggiamenti, intanto, proseguono martedì 18 giugno con la preghiera del Rosario alle 18,15 a cui seguirà la coroncina al Sacro Cuore. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Paolo La Terra con la partecipazione di tutti gli studenti che si preparano a fare gli esami di maturità. Alle 20,30 l’adorazione eucaristica animata dalla comunità “Eccomi manda me”. Giovedì 20 giugno, alle 20,30, è in programma “Il cuore”, incontro biblico-artistico con padre Paolo Messina, biblista, e con il prof. Maurizio Zito, direttore dell’Accademia di belle arti di Palermo.

Venerdì 21 giugno, alle 16, in via XVIII settembre, ci saranno i giochi con i ragazzi del Grest. Alle 19, sempre nella stessa via, la preghiera del Rosario a cura dell’Azione cattolica parrocchiale. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Pietro Giarracca, ministro provinciale dei frati minori cappuccini.