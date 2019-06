Mercedes Cup: Trionfo di Matteo Berrettini sull'erba di Stoccarda

Matteo Berrettini trionfa nella finale della "Mercedes Cup", torneo Atp Tour 250 dotato di un montepremi di 679.015 euro in corso sui campi verdi di Stoccarda, in Germania, uno dei due appuntamenti (l'altro e' 's-Hertogenbosch) che inaugurano la stagione del tennis sull'erba.

Quarta finale in carriera - la terza stagionale - e la prima sull'erba per Matteo Berrettini impegnato questo pomeriggio nell'ultimo atto Il 23enne romano, numero 30 del ranking mondiale ("best"), alla quarta finale in carriera, la tesrza stagionale e la prima sull'erba, si e' sbarazzato in due set del Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 6-4 7-6(11).

(ITALPRESS)