La XXII Rievocazione storica Trapani – Monte Erice, inserita nel campionato nazionale Asi con strumentazione classica a lancette e organizzata dal C.A.M.E. “F. Sartarelli”, conta la partecipazione di 60 auto storiche, tra cui Fiat, Citroen, MG, Austin Healey, dal 1927 al 1929 per la categoria Vintage agli anni ’90 per la categoria Modern, provenienti da tutta la Sicilia e da Rieti.

Gli equipaggi hanno affrontato la “gara turistica” targata Asi districandosi tra prove di abilità, esposizione statica nei centri storici coinvolti nella Kermesse e piacevoli soste tra visite guidate culturali (Museo del Sale - saline Ettore e Infersa) ed enogastronomiche nella zona del marsalese (Cantine Florio). A Marsala ad accogliere gli equipaggi, l’assessore allo Sport e Turismo, Prof. Andrea Baiata: “Come amministrazione marsalese siamo stati d’accordo sin da subito ad accogliere il passaggio di queste macchine d’epoca …. Siamo contenti di far vedere le nostre bellezze, come la Cattedrale, il Monumento ai Mille e le altre cose che possono vedere quando faranno il giro del centro storico”.

La prima giornata di prove di abilità vede contendersi il primo posto tre equipaggi: n. 23 De Simone/Lo Nardo - Lancia Ardea 1952 – VCC Panormus; n. 43 Ginevra/Giannone – Lancia Fulvia Rally 1.6 HF – VCC Etneo; n. 42 Pirri/Ciatti ­ - Lancia Fulvia C. 1.3 Rally S. In serata per “Auto d’Epoca in passerella” le vecchie signore hanno sfilato in centro storico a Trapani in un clima festoso, complice la promozione in serie B della squadra di calcio della città. Alla premiazione presente l’assessore allo Sport e Turismo Dott.ssa Rosalia D’Alì: “Una manifestazione veramente interessante, elegante. Abbiamo visto sfilare dei bellissimi esemplari di auto. Io non sono una competente, neppure una tecnica ma ho avuto modo di apprezzare lo spirito con cui viene affrontato (il Concorso di Bellezza Dinamica ndr) dai partecipanti, molti anche eleganti nei loro abiti d’epoca quindi una cornice che si presta.

Una ottima organizzazione, complimenti al Presidente Salvatore Mustazza, al Club Sartarelli e a tutti gli organizzatori. Da ripetere.” Vincitori del “Auto d’Epoca in passerella” 2019: “Trapani sotto le stelle” Giuseppe Iraci/ Rosa Vanella – Fiat 509 Torpedo 1927 – Club Sartarelli; Miglior abbigliamento storico Marcello Scalone/Stella Costa – MG TA 1936 – MG Car Club I. Barchetta La Fisca Michele/ Marchese Sergio – FIAT 1100 Sport Torn. 1945 – Club Antico Pistone. Best of Show Miloro Antonino/ De Luca Grazia – Lancia Aurelia B 50 1951 – Lancia Club.

Spider Giannitrapani Carlo/Giannitrapani Carlo jr. – Austin Healey 100 – 1953 Club Sartarelli. Utilitaria Marchese Enrico Maria/Dolce Lucia NSU Prinz Sport 1967 – Antico Pistone. Coupé Ginevra Pietro/ Giannone Vincenzo Lancia Fulvia Rally 1,6 HF 1970 – VCC Etneo. Dame Aretusa Francesca /Martines Vita M. Suuki Swift Cabrio 1995 – F. Sartarelli.