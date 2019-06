La dieta che prevede molti ortaggi per dimagrire 3 kg

La dieta che prevede molti ortaggi può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una dieta leggera che può far perdere peso senza fatica. Lo schema dietetico prevede il consumo di molte ortaggi e frutta ogni giorno della settimana.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta che prevede ortaggi per dimagrire fino a 3 kg in una settimana. Lunedì: colazione con una spremuta di arancia, una mela e una fettina di pane di segale tostato con un cucchiaino di composta di frutta. Spuntino: una spremuta d'arancia. Pranzo: farfalle integrali con piselli stufati con cipollotti e scaglie di ricotta salata. Merenda: uno yogurt con un cucchiaino di semi di girasole. Cena: spezzatino di soia, una fettina di pane integrale e una mela cotta. Martedì: colazione con un bicchiere di latte scremato con muesli al naturale e una banana. Spuntino: due kiwi e una carota. Pranzo: minestrone di verdura e legumi con crostini integrali. Merenda: una fettina piccola di pane con un cucchiaio di ricotta alla cannella. Cena: filetti di merluzzo alla marinara al cartoccio.

Mercoledì: colazione con un uovo alla coque e una fettina di pane integrale tostato. Spuntino: due carpte o un cetriolo.Pranzo: insalata mista e verdure a scelta tra spinaci e broccoli al vapore. Merenda: uno yogurt magro. Cena: insalata con radicchio rosso e rucola e un hamburger di soia con carote saltate al rosmarino. Giovedì: colazione con un frullato di frutta senza zucchero e latte con 2-3 cucchiai di fiocchi d'avena. Spuntino: un finocchio e una carota. Pranzo: un caprino alle erbe e insalata tiepida di barbabietole, patate ed erba cipollina. Merenda: una ciotola di fragole e una carota.Cena: insalatine condite con senape e aceto balsamico.

Venerdì: colazione con una fettina di pane integrale con un cucchiaio di ricotta al cacao e uno yogurt di soia. Spuntino: una spremuta di arancia o due fette di ananas. Pranzo: cuscus integrale con broccoletti saltati con aglio, peperoncino e acciughe. Merenda: una pera. Cena: involtini di tacchino con erbe al vino bianco e crema di verdure senza patate e legumi. Sabato: colazione con un toast con pane integrale farcito con ricotta e miele e un kiwi. Spuntino: un centrifugato di carote al limone. Pranzo: una zuppa di verdure e una macedonia mista. Merenda: uno yogurt. Cena: pinzimonio di ortaggi con tofu frullato con erbe, senape, aceto balsamico e filetto di pesce al forno con carciofi al prezzemolo.

Domenica: colazione con una crespella al grano saraceno con composta di frutta. Spuntino: centrifugato di verdure. Pranzo: risotto alle verdure e radicchio alla piastra. Merenda: due carote. Cena: involtini di sogliola con salvia al vino bianco, insalata di finocchio e una pera. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Una raccomandazione rivolta in particolare a chi soffre di varie patologie, come il diabete, e alle donne in gravidanza.