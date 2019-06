Dieta dei cereali di giugno per dimagrire 3 kg e contro il caldo

La dieta dei cereali integrali di giugno è tra le diete estive più leggere ed ideali da seguire anche per combattere il caldo. La dieta dei cereali integrali di giugno può far dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero della dieta dei cereali integrali di giugno che può essere seguito per 5 giorni. E’ una dieta che prevede 1300 calorie al giorno. Colazione con una tazza di latte magro o di yogurt, un caffè o un tè non zuccherato e 20 grammi di muesli. Spuntino: una fetta di anguria. Pranzo: 60 grammi di pasta integrale al pomodoro e basilico, 120 grammi di sogliola ai ferri, spinaci lessi conditi con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, 40 grammi di pane di segale, una pera. Merenda: una macedonia di fragole e ananas.

Cena: insalata con pomodoro e cipolla, due fette di angurie. Prima di andare a letto un tè verde fresco con succo di limone e foglie di menta. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi schema alimentare dietetico. Infine ricordiamo che ogni singola dieta va elaborata e preparata da uno specialista innbase alla singola persona, all’età, al peso e allo stile di vita.