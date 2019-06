Dieta di Brooke Shields: dieta veloce per dimagrire 2 kg in 4 giorni

La dieta di Brooke Shields è tra le diete veloci più seguite per dimagrire fino a 2 kg in 4 giorni. E’ una dieta molto restrittiva che non può essere seguita oltre i 4 giorni e non è adatta a tutti. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta di Brooke Shield per dimagrire 2 kg subito.

Primo giorno: colazione con un bicchiere di succo d'arancia e 2 fette di pane tostato con confettura di frutta. Pranzo: crema di verdure (broccoli, carote e spinaci) con pasta. Merenda: crema di formaggio e un caffè con latte scremato. Cena: petto di pollo senza pelle e cotto alla griglia, insalata verde con pomodorini condita con un filo di olio. Secondo giorno: colazione con un bicchiere di latte scremato e cereali integrali e 2 fette biscottate con miele. Pranzo: zuppa di fagioli neri e pane, insalata verde e radicchio condita solo con un filo di olio.

Merenda: una porzione di torta di uva e cannella e un tè o caffè. Cena: pesce alla griglia, insalata verde e una porzione di riso bollito. Terzo giorno: colazione con una porzione di torta di frutta e un tè o caffè. Pranzo: zuppa di verdure (broccoli, carote e spinaci) con pasta e spinaci lessi. Merenda: un uovo alla coque, crema di formaggio e un caffè con latte scremato. Cena: petto di pollo senza pelle alla griglia, insalata verde e pomodorini. Quarto giorno: colazione con una fetta di melone e un tè verde. Pranzo: braciola di maiale, panino al formaggio alla griglia e una fettina sottile di prosciutto e un bicchiere di succo di frutta. Cena: pollo alla griglia, insalata verde e radicchio.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Una raccomandazione rivolta in particolare a chi soffre di varie patologie, come il diabete, e alle donne in gravidanza.