Ragusa, elezione diretta del Presidente della Repubblica

Anche a Ragusa la raccolta di firme di Fratelli d’Italia sulla petizione nazionale per sostenere la proposta di legge finalizzata all’elezione diretta del Presidente della Repubblica, nel quadro di un’ampia riforma presidenziale dello Stato.

Domenica 16 giugno dalle ore 16,00 alle ore 20,00 Fratelli d’Italia ed il movimento giovanile di Gioventù nazionale saranno presenti in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa per incontrare i cittadini ed i simpatizzanti del partito e per avviare la campagna tesseramento per il 2019. Affermano il coordinatore cittadino Sergio Arezzo e i componenti del coordinamento comunale, Gianni Antoci, Umberto Calvanese, Alessandro Sittinieri e Nicoletta Tumino, “Fratelli d’Italia vuole un Presidente della Repubblica eletto direttamente dagli italiani e che rafforzi così l’unità nazionale, che dia prestigio internazionale all’Italia e che tuteli in pieno l’interesse della Nazione”.