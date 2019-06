Ragusa, vasto incendio alla Vini Maggio FOTO

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa oggi sono stati impegnati per lo spegnimento di incendi di sterpaglie e macchia mediterranea nel territorio della provincia ragusana.

Alle 13.00 di oggi la sala operativa del Comando ha inviato la squadra operativa del distaccamento di Vittoria la autobotte in dotazione al distaccamento, una squadra dalla sede centrale di Ragusa una autobotte da Ragusa e l’autoscala da Ragusa per un incendio sviluppatasi all’interno dell’area della azienda Vini Maggio. L’incendio originatosi da materiali combustibili di varia natura detenuti in aree esterne ha interessato anche i capannoni dell’azienda. Personale vigilfuoco ha circoscritto l’incendio all’interno dell’area aziendale, ed evitato che lo stesso coinvolgesse tutti i capannoni di decantazione del vino.

Sul posto per il rifornimento idrico è stata chiesta la collaborazione del Comune di Vittoria, il rifornimento è stato assicurato dalle autobotti del Comando provinciale e della Forestale che ha aderito alle richieste della sala operativa. Personale vigilfuoco ancora sito per lo spegnimento di residui focolai d’incendio, dove per le attività di competenza è intervenuto personale della polstato e dei VV.UU. Sul tutto il territorio provinciale per far fronte alle numerose richieste di intervento per incendi sterpaglie e macchia mediterranea è stata richiamato personale libero dal servizio, e richiesto l’intervento di personale A.I.B. della Forestale.