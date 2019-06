Modica, martedì i funerali di Emanuele Assenza

I funerali di Emanuele Assenza, il 15enne morto in un incidente stradale avvenuto venerdì sera in via Risorgimento a Modica, si terranno martedì 18 giugno alle ore 9,30 nella chiesa di San Pietro.

“Figlio e Fratello adorato, vita della nostra vita, stroncato da un tragico incidente, ci ha lasciato nell’angoscia ancora increduli della tua scomparsa. Angosciati chiediamo a Dio che ci conceda la forza di vivere un lenimento del nostro grande dolore”. E’ questa la frase scritta dai genitori di Emanuele sul manifesto che annuncia il giorno del funerale, una frase che trasmette a chi legge il grande dolore che la morte prematura del 15enne ha portato all’intera famiglia. Emanuele era un ragazzo solare e gentile con tutti, era un amico fidato e sincero che è riuscito a lasciare un ricordo indelebile in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

In queste ore sono tanti i messaggi di addio e di vicinanza alla famiglia di Emanuele postati sul social Facebook. Tra i tanti ne riportiamo uno: “difronte ad una perdita così grande credo che non ci siano parole che possano confortare. Solo il tempo, allevierà un po' tutto ciò che state passando. Oggi apprendendo la notizia mi son sentita mancare, avevo sentito di un ragazzino, ma sapere del vostro piccolo, Dio mio.... Che possa riposare in pace, assieme ai nonni, lui da lassù sarà il vostro angelo. Vi abbraccio forte a tutti e quattro, siate forti insieme”.