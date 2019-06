Elisuperficie e ambulanza, a Vittoria servono entrambi

Elisuperficie e ambulanza medicalizzata a Vittoria. Per Sviluppo Ibleo non si possono fare dei distinguo perchè sono necessarie entrambe per la salute dei cittadini. “Abbiamo volutamente atteso prima di dire la nostra. Perché riteniamo importante che attorno all’argomento, sia stato avviato un dibattito che auspichiamo porti a fare crescere l’attenzione e a individuare le soluzioni necessarie.

“C’è stato chi ci ha rimproverato – afferma Sviluppo Ibleo – sostenendo che non ha senso parlare di elisuperficie quando la città ha perso l’ambulanza medicalizzata. Bene, secondo noi invece ha senso parlare in maniera composita di queste questioni perché ci riguardano da vicino e non possiamo trascurarle o peggio ancora far finta di niente. Il percorso per l’elisuperficie non ha niente a che vedere con la necessità per la città di potere contare su una ambulanza con il medico a bordo. Dispiace che ci si ponga dinanzi a un aut aut. Ma, secondo noi, le cose non stanno così.

E cioè si può senz’altro spingere per creare l’elisuperficie così come è opportuno che possano arrivare delle risposte su un’altra realtà, parliamo dell’autoambulanza, di fondamentale importanza per la salute dei cittadini. Quando si parla di salute della gente, quindi, i distinguo vanno nel cassetto e ci si concentra sui reali passi in avanti che si intendono compiere, preferibilmente in maniera sinergica, perché l’obiettivo deve essere quello di arrivare ad attuare tutti i passaggi necessari per far sì che si attivino dei dispositivi di supporto sanitario all’altezza della situazione”.