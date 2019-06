Meditazione per combattere lo stress a Ragusa

Lo stress è un'emergenza sanitaria: procura disturbi fisici, mentali e comportamentali; può ridurre la capacità di recupero dei pazienti e l'efficacia dei trattamenti medici. Su questo tema si svolgerà a Ragusa il 18 e 19 giugno l'evento dal titolo "Stress, malattia, meditazione" promosso da Federsanità Sicilia presso la Sala conferenze Avis.

L'incontro, rivolto a Mmg, PdLs, specialisti ambulatoriali, dirigenti Ssn, personale del comparto, operatori del 118, e quanti collaborano con associazioni che operano nel campo della salute, offrirà un'informazione esauriente sulla relazione tra stress, malattia e cura; sull'impatto positivo scientificamente documentato della meditazione sulla riduzione dello stress, sulla prevenzione e il trattamento delle malattie, e per salvaguardare il benessere del personale sanitario. 45 anni di ricerca scientifica dimostrano che la tecnica di Meditazione Trascendentale è un metodo semplice, naturale, di facile applicazione per la riduzione dello stress e il miglioramento della performance nella vita personale e professionale, e indicano la sua utilità in ambito medico complementare alle terapie convenzionali per la prevenzione e il trattamento delle malattie, in particolare per il miglioramento della salute cardiovascolare e la cura dei disturbi d'ansia.

È entrata a far parte del programma scolastico di centinaia di scuole nel mondo -un milione di studenti la praticano in classe ogni giorno- anche grazie alla promozione a livello internazionale da parte della David Lynch Foundation, dimostrando di essere uno strumento straordinario per il miglioramento del profitto scolastico degli studenti, per la riduzione significativa di comportamenti antisociali e delle dipendenze. E' utilizzata in contesti, quali l'ambiente militare, caratterizzati da elevata pressione emotiva e disturbi correlati, come ad esempio il disturbo post-traumatico da stress (PTSD-Post Traumatic Stress Disorder) con documentata risoluzione della sintomatologia.

Questi e molti altri aspetti saranno presentati da Roberto Baitelli, Consigliere della Fondazione Maharishi, insieme a Paola Santalucia, neurologo e cardiologo, esperto nella prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari.