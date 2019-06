Dieta Mediterranea menù settimanale per dimagrire 3 kg

La dieta mediterranea può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. La dieta Mediterranea è tra le diete più consigliate dai nutrizionisti per perdere peso in salute e dare benessere all’organismo. Ma vediamo cosa si mangia nel menù di una settiman della dieta Mediterranea per dimagrire fino a 3 kg.

Ecco un esempio della dieta mediterranea, menù settimanale. Lunedì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con 20g di muesli, un caffè e un frutto. Pranzo: Riso integrale con carciofi, orata ai ferri , insalata mista condita con olio e aceto e un frutto. Merenda: uno yogurt magro bianco. Cena: 2 uova sode, 200g cicoria lessa, 40g di pane integrale e un frutto. Martedì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con 20g di muesli, un caffè e due kiwi. Pranzo: 70g di fusilli integrali con pomodorini, 150g di fesa di tacchino ai ferri, spinaci lessi con succo di limone e un frutto. Merenda: 125g di yogurt magro bianco .Cena: 200g di merluzzo lesso, insalata di lattuga e pomodori, 2 fette di pane integrale e un frutto.

Mercoledì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con 20g di muesli, un caffè e una mela. Pranzo: insalata di farro, mozzarella e carote e una pera. Merenda: una fetta di melone. Cena: 200g di sogliola e 200g di cavolfiore a vapore. Giovedì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con 20g di muesli, un caffè e un frutto. Pranzo: 70g di orzo e 60g di lenticchie lessati, finocchi lessi e un frutto. Spuntino: 125g di yogurt magro bianco. Cena: 150g di petto di pollo, radicchio, due fette di pane integrale e un frutto.

Venerdì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con 20g di muesli, un caffè e un frutto. Pranzo: risotto con zucchine, insalata e un frutto. Merenda: un frutto. Cena: 200g di merluzzo lesso, insalata di lattuga e pomodori, due fette di pane integrale e un frutto. Sabato: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con 20g di muesli, un caffè e un frutto. Pranzo: 70g di spaghetti integrali con salsa di pomodoro e basilico, 150g di sgombro al cartoccio, fagiolini lessi e un frutto. Merenda: 125g di yogurt magro bianco. Cena: Insalata mista con soia, pomodoro a fettine e due carote crude.

Domenica: colazione con una tazza di latte parzialmente scremata con 20g di muesli, un caffè e un frutto. Pranzo: 70g di orzo con verdure grigliate, 100g di certosino, insalata di rucola eun frutto di stagione. Merenda: 125g di yogurt magro bianco. Cena: 60g di fagioli lessi, 200g di bietole al vapore e due fette di pane integrale e un frutto. La dieta sopraelencata si basa su un menù giornaliero di 1400 calorie. E’ importante bere ogni giorno alemno un litro e mezzo di acqua ed eliminare i cibi ed i condimenti grassi. Inoltre bisogna cercare di cuocere gli alimenti con la cottura a vapore oppure sulla griglia, magiare frutta e verdura, mangiare pasta e riso ma senza condire con sughi troppi "ricchi".

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Una raccomandazione rivolta in particolare a chi soffre di varie patologie, come il diabete, e alle donne in gravidanza.