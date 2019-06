Dieta facile da seguire per dimagrire 5 kg in 10 giorni

La dieta facile da seguire può far dimagrire fino a 5 kg in 10 giorni. E’ tra le diete più veloci per perdere peso. E’ una dieta che aiuta a depurare l’organismo dalle tossine in eccesso. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta facile da seguire per perdere peso.

Lunedì: colazione con uno yogurt con cereali e un tè o caffè. Spuntino: yogurt. Pranzo: Minestra di verdure. Cena: un quarto di pollo. Martedì: colazione con uno yogurt con cereali e un tè o caffè. Spuntino: yogurt. Pranzo: insalata di verdure fresche. Cena: pesce e insalata verde e pomodorini. Mercoledì: colazione con uno yogurt con cereali e un tè o caffè. Spuntino: yogurt. Pranzo: minestra di verdure. Cena: calamari alla griglia e petto di pollo. Giovedì: colazione con uno yogurt con cereali e un tè o caffè. Spuntino: yogurt o una fetta di anguria. Pranzo: passato di verdure. Cena: bistecca cotta ai ferri.

Venerdì: colazione con uno yogurt con cereali e un tè o caffè. Spuntino: una frutto di stagione.Pranzo: riso in bianco. Cena: alette di di pollo. Sabato: colazione con uno yogurt con cereali e un tè o caffè. Spuntino: yogurt. Pranzo: macedonia di frutta. Cena: 200 gr di pesce alla griglia carne. Domenica: colazione con uno yogurt con cereali eun tè o caffè. Spuntino: yogurt. Pranzo: insalata e pesce al cartoccio o alla griglia. Cena: 200 grammi bistecca o pollo. Nei restanti giorni si può scegliere uno dei menù giornalieri della settimana.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Una raccomandazione rivolta in particolare a chi soffre di varie patologie, come il diabete, e alle donne in gravidanza.