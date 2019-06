Ciò che possiamo fare, Lella Costa a Ragusa

«Ciò che possiamo fare, in paragone a quanto ci viene dato, è sempre poco». E' il titolo del nuovo libro di Lella Costa che sarà presentato domenica a Ragusa. Una donna. Che nasce ebrea e muore in quanto ebrea e sarà santificata dalla Chiesa cattolica.

Lella Costa si confronta con Edith in un libro che ne ripercorre la parabola umana e si misura con il suo pensiero, un ideale dialogo a distanza. Per le donne, nel tempo delle discriminazioni. Per le appartenenze che fondano e nutrono l’Europa, nella tempesta del populismo. La voce di Edith Stein oggi ci parla ancora: dell’Olocausto ancora possibile, della pace conquistata a caro prezzo, dell’accoglienza e del coraggio più che mai necessari. Lella Cosa è attrice, autrice e scrittrice. Gran parte dei suoi monologhi teatrali sono stati pubblicati da Feltrinelli: La daga nel loden (1992), Che faccia fare (1998), In tournée (2004) e Amleto, Alice e la Traviata (2008).

Per Piemme sono usciti Come una specie di sorriso (2012) e Che bello essere noi (2014). Appuntamento al Teatro Donnafugata alle 18:30. Conduce Massimo Cirri.