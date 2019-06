Incidente mortale a Modica: muore un 15enne

Incidente mortale ieri sera intorno alle ore 23,30 in via Risorgimento a Modica. A perdere la vita è stato il 15enne E.A.. Il ragazzo viaggiava a bordo di una moto, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con un’auto, una Bmw condotta da un giovane.

Il violento impatto è stato fatale per il 15enne che nonostante sia stato subito soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica è deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate in varie parti del corpo. Anche il conducente della Bmw è stato trasportato al Pronto Soccorso in stato di shock. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.