Ragusa Ibla, chiusi uffici delegazione comunale per lavori

Chiusura per lavori degli uffici della Delegazione Comunale di Ragusa Ibla. Presso gli uffici della Delegazione di Ibla, dal 10 giugno, sono in corso lavori per la messa in sicurezza del solaio, pertanto sino a nuova comunicazione dell'Ufficio Tecnico comunale gli uffici Anagrafe e Stato Civile rimarranno chiusi.

Tutte le attività della Delegazione di Ibla saranno espletate presso la sede centrale del Comune, in corso Italia 72. I numeri di telefono a cui rivolgersi sono 0932676204 – 206 – 210 – 211 – 397.