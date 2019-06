Rincaro di luce e gas, interrogazione di Minardo

Sulle famiglie italiane potrebbe presto abbattersi una nuova mazzata: il rincaro delle bollette elettriche. Il deputato nazionale on. Nino Minardo ha presentato un’interrogazione al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico per chiedere se il Governo è al corrente del serio rischio, infatti, di un rincaro abbastanza sostanzioso delle bollette della luce e del gas.

L’allarme è lanciato dall’autorità dell’energia Arera che, come spiega un articolo del “Il Sole 24 Ore”, ha dovuto delineare un percorso per recuperare le sforbiciate tariffarie volute dal Governo. Nell’ultimo anno le bollette degli italiani hanno goduto del blocco dell’aumento che doveva essere del 12,5%, riducendolo al 6,5%, con l’impegno di un recupero a carico dei clienti in futuro. Rincaro tagliato di nuovo a settembre del 2018 rinviando, così, di un ulteriore trimestre il rialzo necessario degli oneri. Questi soldi dovranno comunque essere recuperati in futuro sulle bollette dei consumatori; si stima che gli italiani abbiamo già maturato un aumento delle bollette elettriche che si aggira attorno al miliardo.

E’ una situazione che il Governo deve necessariamente affrontare intervenendo su un eventuale aumento considerevole delle bollette di elettricità e di gas che avrebbero, se implementate, gravi effetti negativi su cittadini ed imprese.