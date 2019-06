Sabato si chiudono a Ragusa i festeggiamenti di San Giorgio

Sabato l’ultimo atto dei solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio martire con la reposizione del simulacro nella nicchia che lo ospita tutto l’anno a Ragusa Ibla. Sarà una cerimonia composta, sentita e ricca di spunti spirituali quella che si terrà sabato sera, 15 giugno, al Duomo di Ragusa in occasione della reposizione del simulacro di San Giorgio martire e dell’Arca santa.

Dopo i solenni festeggiamenti del glorioso patrono della città, che hanno preso il via con la “Scinnuta” di domenica 21 aprile, quello di sabato sarà l’atto conclusivo di un periodo di venerazione durato quasi due mesi nei confronti del glorioso patrono il cui simulacro, adesso, sarà ricollocato nella nicchia che lo ospita tutto l’anno. Prima, però, dal transetto delimitante l’altare, i portatori si interesseranno all’Arca santa, contenente numerose reliquie, che, con un complesso sistema di argani, sarà allo stesso modo riposta nella propria nicchia. Intanto, sabato scorso, in sagrestia, si è proceduto al sorteggio dei biglietti vincenti della lotteria di San Giorgio. Il sorteggio è stato effettuato alla presenza di un funzionario comunale.

Questi i numeri estratti: primo premio Bimby Tm5 al numero 1301; secondo premio asciugatrice Rex al numero 0062; terzo premio Scopa Dyson al numero 2233. C’è tempo ancora poco meno di un mese per ritirare i suddetti premi. Basta rivolgersi in parrocchia. Per tornare al rito della reposizione di sabato, i portatori si sistemeranno dinanzi all’altare per dare il via al tradizionale momento di accompagnamento del simulacro nella propria nicchia. E ci sarà il tempo per la consueta “ballata” oltre che per dare modo ai devoti e ai fedeli presenti di “salutare” San Giorgio, dando l’arrivederci al prossimo anno.