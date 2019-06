Il cuncursu ha chiuso a Chiaramonte la festa della Madonna delle Grazie

A Chiaramonte Gulfi con il tradizionale “cuncursu”, si sono chiusi i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie. Ancora una volta, i fedeli si sono stretti attorno al simulacro della Madonna accompagnandolo nella rituale salita che, ha fatto sì che la statua della Vergine, dopo il periodo trascorso in chiesa Madre, potesse essere riposta nella chiesetta alle pendici della pineta.

Non prima, però, dell’annunciata sosta al cimitero con la tradizionale e sempre sentita benedizione dei campi. Ad accompagnare la processione il corpo bandistico. Tra le celebrazioni eucaristiche che hanno contrassegnato la giornata di ieri, quella pomeridiana officiata da don Fabio Stracquadaini. Il novenario è stato caratterizzato da numerosi momenti di condivisione e di aggregazione ma, soprattutto, da una devozione senza precedenti, da parte dei fedeli, nei confronti di Maria Santissima delle Grazie. I festeggiamenti avranno un’appendice domenica 16 giugno in chiesa Madre con le celebrazioni eucaristiche delle 11 e delle 19 e con il sorteggio, previsto per le 20,30, dei premi messi in palio in occasione dell’edizione 2019 di Maria Santissima delle Grazie.