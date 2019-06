Nicole Kidman, Oliver Stone e Spider-Man al Taormina FilmFest. La sessantacinquesima edizione del Taormina FilmFest, che si svolgera' dal 30 giugno al 6 luglio 2019, ospitera' l'anteprima europea del film Spider-Man: Far From Home, che sara' proiettato al Teatro Antico la sera del 5 luglio.

Il Taormina Arte Award 2019 verra' conferito alle attrici Premio Oscar Nicole Kidman e Octavia Spencer (The Help), produttrice esecutiva della nuova serie tv della Apple Truth Be Told. Spettera' a Ladies in Black, il nuovo film del regista australiano Bruce Beresford (A spasso con Daisy), l'onore di inaugurare la storica rassegna. Beresford sara' presente insieme alla protagonista Julia Ormond e agli altri attori del film. Il Festival, che quest'anno avra' come madrina l'attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales, e sara' presentato, nelle serate al Teatro Antico, dalla conduttrice e attrice Carolina Di Domenico, e' prodotto e organizzato per il secondo anno consecutivo da Videobank, in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte (sostenuta dall'Assessorato regionale al Turismo e dal Comune di Taormina), con la direzione artistica di Silvia Bizio e Gianvito Casadonte.

Oliver Stone - che presentera' il documentario Revealing Ukraine di Igor Lopatonok, di cui e' produttore esecutivo - sara' il Presidente della Giuria per la sezione lungometraggi, giuria in cui figureranno, tra gli altri, lo scrittore Andre Aciman ("Chiamami col tuo nome"), il compositore Carlo Siliotto ("La misma luna"; "Istruzioni non incluse"), l'attrice Julia Ormond, la montatrice Elisa Bonora, l'attrice Carolina Crescentini e il regista Paolo Genovese.

