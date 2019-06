Piero Rosa della Polizia Locale alla finale nazionale di tennis a Bitritto

Il commissario di polizia locale di Modica, Piero Rosa, fa parte della squadra Sicilia che disputerà la finale di Coppa Italia, Torneo Nazionale di Tennis in programma a Bitritto, in provincia di Bari.

La rappresentativa siciliana dei caschi bianchi, oltre che da Rosa, unico modicano, è composta da Fabio Garofalo e Piero Barlotta di Palermo, Carmelo Pace di Messina e Patrizia Aloise, anche lei di Messina. La finale la giocheranno contro la rappresentativa della Puglia. Il programma prevede incontri open maschile, open femminile, over 50, over 55, doppio maschile open e doppio misto. Vincitrice del torneo sarà la squadra che avrà ottenuto il maggior numero di vittorie. In caso di parità si terrà conto del migliore punteggio di sets e games.