Oggi Matteo Badiali a Scicli per parlare di ambiente

Oggi pomeriggio alle 18,30 presso il Chiostro del convento del Carmine, StartScicli organizza un incontro con Matteo Badiali (Co-portavoce nazionale dei Verdi) su sviluppo sostenibile, economia circolare, conversione ecologica. Un incontro per parlare di tematiche ambientali, oltre le dinamiche locali, con un respiro europeo.

"Fridays for Future è un movimento nato dal basso e in modo spontaneo, come risposta solidale all’attivismo climatico di Greta Thumberg, la 16enne svedese che dall’agosto del 2018 ogni venerdì, ha iniziato a manifestare davanti al Parlamento del suo Paese. Da sola, almeno inizialmente, con l’obiettivo di forzare il governo svedese a tagliare le emissioni di CO2 del 15% ogni anno. Grazie a questa determinazione, la studentessa, a dicembre, è stata invitata alla COP24 in Polonia, dove ha tenuto un discorso che ha fatto il giro del mondo. Il suo appello non ha mezzi termini: il pianeta sta morendo e i governi devono agire. Ora." L’appello di Greta ha smosso le coscienze di molti, soprattutto dei più giovani, coetanei di Greta, che in tutto il mondo, Scicli inclusa, sono scesi in piazza a manifestare PER IL FUTURO.

La manifestazione del 15 marzo scorso sembrava una delle tante, ma per molti ha significato l’inizio di un impegno concreto contro il riscaldamento globale Quali sono le azioni che possiamo intraprendere oggi, subito, senza attendere che i “grandi” del pianeta prendano provvedimenti? Verso quale direzione si stanno muovendo i movimenti ecologisti? Dialogheremo insieme a Matteo Biadali, co-portavoce nazionale dei Verdi, con gli studenti dell’Istituto Cataudella, con i cittadini che vorranno intervenire al dibattito.