La divisa che unisce, reading a Ragusa

Sabato pomeriggio a Ragusa è in programma il reading di Maurizio Nicastro e Maria Giannone che rende onore all'Arma. Si intitola: “La divisa che unisce” ed è in programma alle 17 al teatro Badia di corso Italia a Ragusa. “Abbiamo sempre più bisogno – spiega il regista nel presentare il suo lavoro – di credere in valori condivisi.

Da questa constatazione, nasce un recital a due voci caratterizzato da uno specifico percorso. In pratica, il destino farà incontrare i due protagonisti per rivivere momenti bui di un recente passato come le stragi di Capaci, di via D’Amelio, di Nassirya ma anche momenti esaltanti come la cattura di Riina”. Il reading, che è stato pensato e scritto per onorare l’Arma dei carabinieri, si è già tenuto lo scorso 5 giugno, al City di Villa Margherita, sempre a Ragusa, in occasione della festa dell’Arma, riscuotendo unanime apprezzamento.

Adesso, invece, a ingresso libero, sarà proposto al teatro Badia in quanto inserito all’interno degli eventi Extra volume della manifestazione “A tutto volume”. “Abbiamo voluto – sottolinea ancora Nicastro – rendere omaggio, in maniera artistica, e facendo vibrare le parole, a chi svolge questa missione accanto alla gente, a chi porta una divisa con onore, a chi ha perso la vita per questo motivo”.