Ciclismo: caduta e frattura al Delfinato, niente tour per Froome

Chris Froome non prendera' il via al prossimo Tour de France, pronto a scattare il 6 luglio da Bruxelles (Belgio). Una rovinosa caduta durante la ricognizione del percorso della cronometro del Giro del Delfinato lo ha costretto al ritiro dalla corsa transalpina del World Tour e a dire addio ai sogni di pokerissimo alla Grande Boucle.

Una brutta notizia per gli amanti del ciclismo e del 34enne britannico nato in Kenya, che aveva programmato tutta la stagione per il Tour, saltando anche il Giro d'Italia. Froome, tra i sette corridori, con Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali e Alberto Contador, ad avere vinto tutti e tre i grandi Giri, e' finito sull'asfalto in discesa, colto di sorpresa da una folata di vento proprio mentre aveva tolto una mano dal manubrio per pulirsi il naso. Il fuoriclasse del Team Ineos e' terminato cosi' addosso ad un muretto nei pressi di Roanne: subito soccorso dai medici presenti sul tracciato, e' stato poi trasportato in eliambulanza all'ospedale di Saint Etienne.

Il suo team manager, Dave Brailsford, e' stato il primo ad ufficializzare il forfait al Tour di Froome, vittima di una frattura scomposta al femore. Assai probabile, quanto prima, un intervento chirurgico, anche se c'e' chi parla gia' di un infortunio che potrebbe segnare la fine della sua carriera.

