Ragusa, 1.189 colonscopie in 6 mesi: screening precoce per tumore al colon

Dal 1° gennaio al 12 giugno sono state effettuate dall'Asp di Ragusa 1.189 colonscopie. A diffondere i dati è la stessa Asp dopo le notizie circolate nei giorni scorsi sul fatto che da gennaio alla prima settimana di giugno non sarebbe stata prenotata alcuna colonscopia né al nuovo ospedale di Ragusa né a quelli di Modica e Vittoria.

A seguito delle campagne di prevenzione che l’Asp di Ragusa sta portando avanti per aumentare gli screening per la diagnosi precoce del tumore al colon-retto è aumentata la sensibilità dell’Utenza che richiede la prestazione, soprattutto, quella della fascia più a rischio - 50 e 69 anni – determinando così una maggiore richiesta dell’esame. Probabilmente, a seguito dell’aumento delle prenotazioni si sono verificate delle criticità, tuttavia, sottolinea l’azienda Sanitaria di Ragusa, rispetto ad altre realtà sanitarie pubbliche, c'è un numero inferiore di giorni di attesa, grazie all’assunzione di due nuovi medici gastroenterologi e all'acquito di prestazioni aggiuntive per ridurre i tempi di attesa, in conformità con quanto stabilito dal Piano Regionale di Governo.