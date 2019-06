Diabete di tipo 2: tisana di alloro come rimedio naturale

La tisana di alloro come rimedio naturale contro il diabete. Secondo alcuni studi le foglie di alloro sono in grado di tenere sotto controllo il livello di glucosio nel sangue nei soggetti affetti da diabete di tipo 2.

Gli antiossidanti infatti agiscono direttamente sulla produzione dell’insulina, regolandola. Le foglie di alloro sono ricche di proprietà benefiche per l’organismo in quanto ricche di vitamina C e A, acido folico e minerali essenziali come selenio, rame, magnesio, zinco, ferro, potassio e calcio. Tutti questi elementi rendono le foglie di alloro un rimedio naturale che può essere usato per combattere il diabete o per migliorare la funzionalità dell’intestino o per alleviare gli effetti di una cattiva digestione. A volte, quando si mangia in modo pesante, in particolare la sera, si finisce per non digerire al meglio. E gli anni che passano, per tutti, peggiorano anche la situazione.

L’alloro, tra l’altro, si trova in erboristeria, sia in foglie che in bacche, ma chi dispone di un giardino o di una piccola terrazza si può anche divertire a coltivarlo in casa, dato che è utilissimo non solo come rimedio della nonna ma anche per moltissime preparazioni in cucina. Ma vediamo ora come di prepara la tisana con le foglie di alloro. Ingredienti decotto foglie di alloro: 10 foglie di alloro; acqua. Ecco ora come si prepara: mettere l’acqua in un pentolino sul fornello acceso, aggiungere le foglie di alloro. In alternativa si possono utilizzare le bacche, ma le foglie sono di uso maggiormente frequente e diffuso. Fate cuocere per cinque minuti dopo che l’acqua avrà iniziato a bollire.