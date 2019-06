Tutto pronto a Catania per la Kermesse di Moda Teatrale

Tutto pronto a Catania per la XVIII Kermesse di Moda Teatrale organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Catania, su iniziativa della cattedra di Storia del Costume diretta dalla professoressa Liliana Nigro. Tante le novità di quest’edizione che, come consuetudine, si svolgerà nell’elegante cornice di Villa Pantò venerdì 28 giugno, ore 21.00.

Sfileranno nell’elegante scenografia realizzata da Aldo Zucco oltre trecento abiti e costumi teatrali disegnati e creati da ben centocinquanta allievi dell’Accademia di Belle Arti appositamente per la serata di gala. Tutto il programma della ricca manifestazione sarà presentato lunedì 17 giugno, alle ore 10.30, nell’elegante sala congressi dell’Hotel Principe di Catania. Tema di quest’edizione, dal titolo “Stelle e strisce- Gran Varietà”, la parità di genere per sensibilizzare la comunità verso chi sceglie di vivere la propria sessualità diversamente ricordando i grandi costumisti e stilisti come, fra i tanti, Luca Sabatelli, Piero Tosi e Milena Canonero, che tra lustrini e paillettes richiameranno alla memoria i fasti delle iconiche subrette come Wanda Osiris o Raffaella Carrà.