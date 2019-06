Vittoria, disservizi idrici per lavori alla centrale di Giardinello

Giovedì 20 disservizi idrici per lavori alla centrale di Giardinello. Per compensare il disagio, Siciliacque sta fornendo a partire da oggi dieci litri d'acqua in più al secondo Siciliacque ha comunicato al Comune di Vittoria che, a causa dei lavori di installazione del nuovo reattore a raggi UV, giovedì 20 giugno sarà interrotto per 24 ore il funzionamento della centrale di sollevamento di Contrada Giardinello.

Questo comporterà dei disservizi nell'erogazione dell'acqua. In considerazione dei disagi che i cittadini saranno costretti a subire nell'arco di quelle ventiquattr'ore, la Direzione Ecologia del Comune si è fatta parte attiva con Siciliacque ed ha ottenuto, a compensazione, una manovra che, a partire da oggi e fino alla mattina del 20 Giugno, consentirà di erogare dieci litri d'acqua in più al secondo (passando dai sessanta abituali a settanta), in modo da favorire la predisposizione di scorte d'acqua.