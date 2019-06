Il 21 giugno è Festa della Musica a Modica

Il 21 giugno dalle ore 15,30 fino alle 24.00 negli spazi del laboratorio artistico polivalente “Matt’officina” è in programma la "Festa della Musica 2019". Nella sede dell’Associazione Artisti Associati e in altri luoghi della città è in programma la kermesse, organizzata da Artisti Associati con il patrocinio del Comune di Modica, che si inserisce nel cartellone della XXV edizione della Festa della Musica.

Evento targato AIPFM (Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica), SIAE e MiBAC, che coinvolgerà quest’anno 490 città e oltre 7 mila artisti in Italia. L’idea della manifestazione è quella di dar vita a un’opera totale, dove Musica e Arti visive si fondono in una festa all’aria aperta all’insegna della creatività. La direzione artistica è affidata a Marco Grifola di Artisti Associati. Amplissima l’offerta musicale, con decine di artisti e band che spaziano dalla musica popolare siciliana (Enza Strazzulla - Duo Coppola) a performance di Flamenco (Serena Augello) alla musica celtica (Tir Na Nog) alla musica Etnica (Intro Percusion) alla musica d’improvvisazione (Pantomima), passando per il Rock declinato nelle sue influenze Wave e Alternative (The Shameless, Di Viola Minimale, Tapso II) da performance di manipolazioni vocali (Tribolo per i Ferribò) per concludersi con improvvisazioni musicali, video e performace pittorica (Accidentale Trio).

Le esibizioni musicali saranno intervallate da performance di teatro danza, a cura di Pamela Vindigni, Serena Augello e Arianna Occhipinti. Opere d’arte e istallazioni offriranno un nuovo scenario estetico agli spettatori.