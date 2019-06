Dieta per dimagrire i fianchi: menù semplice

La dieta per dimagrire i fianchi si basa sul consumo di alcuni alimenti che aiutano a drenare i liquidi affiancato ad una buona e regolare attività fisica. Per perdere peso subito e dimagrire i fianchi occorre bere almeno due litri di acqua al giorno.

Inoltre bisogna abolire tutte le bevande alcoliche e zuccherate e i dolci o snack salati. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù di due giorni della dieta per dimagrire i fianchi. Primo giorno: colazione con un vasetto di yogurt magro, una mela e un pezzo di pane integrale. Pranzo: 200 grammi di pollo (senza pelle) alla piastra, un’insalata mista condita con succo di limone, 40 grammi di pane integrale. Merenda: un frutto a piacere. Cena: cavolfiore cotto in umido, insalata mista e mele al forno con ripieno composto da un cucchiaino di mele e uno di ribes.

Secondo giorno: colazione 200g di farina d’avena e una banana piccola. Pranzo: 100g di gamberetti, insalata di cavolo, cetrioli e pomodori condita con succo di limone, e una pera. Merenda: una macedonia senza zucchero o un ghiacciolo. Cena: pesce arrostito senza olio, una porzione di fagiolini bolliti, pomodori, un cucchiaio di piselli verdi cotti, e un’arancia. E’ fondamentale affiancare alla dieta per dimagrire i fianchi una regolare attività fisica in palestra. Inoltre per ridurre i finchi occorre eliminare dalla dieta dimagrante i grassi non essenziali.

Il contenuto dei grassi saturi nel menu quotidiano non dovrebbe superare il 5%. Come facciamo sempre nelle nostre diete raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie (diabete, malattie renali, ipertensione, ecc…). Infine evidenziamo che prima di affidarsi a schemi dietetici indicati (come quello sopraindicato) è d'obbligo rivolgersi a un dietologo o nutrizionista di fiducia perché la dieta va elaborata in base alla singola persona considerando , età, sesso, lavoro e tipo di vita che si conduce.