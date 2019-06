Al via sport digital Marketing, Cacciatori: gestire cambiamenti

Al via a Rimini lo Sport Digital Marketing Festival 2019, evento di formazione top in Italia per specializzarsi in marketing digitale dello sport. Ieri a Riccione speciale anteprima stampa con Maurizia Cacciatori tra le protagoniste.

"E' un grande piacere e un grande onore presenziare a questo evento - ha dichiarato l'ex stella del volley azzurro in un'intervista rilasciata all'agenzia Italpress -. Il digitale ormai e' entrato prepotentemente nello sport, qui si parlera' di cambiamenti, di team vincenti, di come gestire nel miglior modo il digitale, una sorta di confronto, di collaborazione e comunicazione, sono qui con grande entusiasmo e piacere". Ex atleta di grande successo e mamma di due bambini, Maurizia Cacciatori ha grande ammirazione per chi riesce ad abbinare i successi nello sport alla vita da madre.

"Persone che conosco bene personalmente e che ammiro particolarmente, perche' essere performanti nello sport comporta dei grandi sacrifici ed esserlo anche come madre, lo dico da mamma di due bambini, e' molto tosto". "Studio e guardo queste donne, i loro sguardi sono cambiati, hanno in piu' quella dolcezza materna, ma la loro determinazione e' sempre unica - spiega Maurizia Cacciatori -. A queste persone vanno i complimenti, sono mamme e sportive che sono un esempio per tutte le donne che lavorano, che non si tirano mai indietro e che hanno carattere".

