Ragusa, raccolta rifiuti in via Coffa alle 20 del sabato sera

E’ un vero e proprio slalom tra i déhors di via Mariannina Coffa a Ragusa quello che compie il camion della raccolta rifiuti alle 20 del sabato sera, mentre i numerosi locali che insistono nella centralissima strada cominciano a riempirsi di avventori.

Lo segnala il consigliere 5 stelle Sergio Firrincieli che la racconta così “via Mariannina Coffa è una delle strade più densamente popolate di dehors, di spazi esterni per consentire ai clienti dei vari locali di consumare i loro pasti all’esterno, sfruttando il bel tempo e la straordinaria vista dei palazzi barocchi. Non si capisce, dunque, la ragione per cui si faccia transitare un mezzo che si occupa della raccolta rifiuti nel cuore di questa stretta via proprio il sabato sera alle 8. Una circostanza che ha fatto storcere il naso agli operatori ma anche, e soprattutto, ai loro ospiti rimasti infastiditi dalla circostanza”.

Pertanto Sergio Firrincieli prosegue rivolgendosi al Sindaco “ritengo che sia necessaria un’attenzione supplementare e adeguata per fare in modo che la gestione della raccolta dei rifiuti possa avvenire in maniera indisturbata. Comprendiamo la necessità di garantire una pulizia periodica, a maggior ragione in centro storico, ma tutto ciò avrebbe un senso se la via Coffa fosse una strada più ampia. Vedere infilare in quella strettoia un mezzo della nettezza urbana, con tutto ciò che questo, tra l’altro, implica, è sinceramente una scena di cui avremmo fatto volentieri a meno per non parlare dei disagi che tutto ciò ha comportato. Speriamo che un episodio del genere non si ripeta più in futuro”. (da.di.)