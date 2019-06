Aeroporto di Fiumicino: inaugurato il nuovo volo Roma Hangzhou

Inaugurato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino il nuovo volo diretto Roma-Hangzhou, operativo tre volte a settimana (mercoledi', venerdi' e domenica), con orari di volo ottimizzati sia per il turismo che per i viaggi d'affari.

Hangzhou e' una delle sette antiche capitali della Cina con circa 10 milioni di abitanti, una Smart city che ospita numerosi siti del patrimonio Unesco e rappresenta uno snodo importante per del traffico nel Sud-Est del territorio cinese. "Il nuovo volo che lanciamo oggi su Hangzhou e' un'importante destinazione cinese. Sono 44 le frequenze settimanali che ci collegano con la Cina e direi che e' un punto intermedio e non un punto di arrivo della nostra strategia di penetrazione di questo mercato - ha dichiarato Fausto Palombellli, Chief Commercial Officer Adr - E' un percorso che abbiamo iniziato da qualche anno proprio per attirare, attrarre e rendere piu' China friendly l'aeroporto con tutta una serie di elementi compresa la certificazione 'Welcome Chinese' che e' il nostro fiore all'occhiello essendo stati il primo aeroporto al mondo a ottenerla".

