Attività di formazione a Ragusa con l'assessore Grasso

E' in programma per giovedì 13 giugno a Ragusa, a partire dalle ore 10.30, la prima giornata di presentazione dell’attività di formazione della Regione Siciliana dedicata agli enti locali sull’utilizzo dei fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei). All’incontro, che si terrà presso la sede dell’AVIS, sarà presente l’assessore alle Autonomie locali della Regione Siciliana Bernardette Grasso.

Ci saranno anche il Dirigente generale del dipartimento delle Autonomie locali, Margherita Rizza, il referente del Formez PA e i vertici politici e amministrativi del territorio ragusano. Il progetto, gestito con il supporto di Formez PA nell’ambito del “Piano di rafforzamento amministrativo per la Regione Siciliana. Nuovi percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana”, è finalizzato alla formazione del personale degli enti locali per sviluppare e rafforzare competenze di programmazione e gestione di progetti cofinanziati con i fondi SIE (Fesr, Fse ecc.), favorendone la capacità d’utilizzo. Il piano formativo sarà costantemente supportato da progetti di affiancamento on the job e di accompagnamento consulenziale, oltre che dall’istituzione di un help desk dedicato. Saranno inoltre previsti una serie di focus group con funzionari e dirigenti comunali, finalizzati ad individuare in modo ancora più puntuale le esigenze formative degli enti locali.