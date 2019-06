Un successo a Ragusa per i piccoli attori del Lab Junior di Godot

Lunghi applausi per i giovani attori del Lab Junior della Compagnia Godot lo scorso fine settimana al Teatro Ideal di Ragusa. Scenari esilaranti, talvolta pungenti, spunti di riflessione, ma anche tantissime risate per uno spettacolo che ha messo a dura prova la bravura dei piccoli talenti rivelando senza alcun dubbio la loro eccezionalità.

Un successo lo spettacolo di fine corso “Un artista in famiglia”, tre storie dei senior Sara Cascone, Andrea Di Martino, Paolo Lanza e Lorenzo Pluchino, adattate e rielaborate da Federica Bisegna, con la regia di Vittorio Bonaccorso e costumi della stessa Bisegna. Sulla scena 20 giovanissimi, dai 5 ai 14 anni, per uno spaccato crudele e comico sulle attuali famiglie, ma interpretato da loro in modo effervescente e acuto, persino feroce. Una platea da tutto esaurito per tutti e tre i giorni di spettacolo ha lungamente applaudito Emma Bracchitta, Alice Burrafato, Claudia Campo, Marco Cappuzzello (un talento di soli 5 anni), Giorgio Caruso, Manfredi Caruso, Martina Di Maria, Silvia Guastella, Alfredo Gurrieri, Flavia Iurato, Marta Iurato, Andrea Lauretta, Martina Marino, Gabriel Napoli, Anna Occhipinti, Anna Pacini, Althea Ruta, Marisol Tirri, Arianna Vitale, Mattia Zecchin e la collaborazione di Claudia Campo, Martina Marino e Anna Parini.

“Siamo molto orgogliosi dei nostri piccoli attori – commentano entusiasti Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna – è stato uno spettacolo particolare, a tratti complesso, sia perché ci sono stati nuovi ingressi all’interno del gruppo, che si sono perfettamente amalgamati con i “veterani”, se così possiamo chiamarli, sia per lo spettacolo in sé, una scrittura originale scritta da alcuni dei nostri allievi senior che ha messo sicuramente a dura prova i più giovani. Ma tutto è andato oltre ogni aspettativa e siamo felici per questo, un successo che va a sommarsi a quello dello scorso fine settimana con lo spettacolo conclusivo del lab senior”.

Si tornerà subito a provare per il prossimo impegno della compagnia con la meravigliosa stagione estiva al Castello di Donnafugata con le rappresentazioni classiche Edipo Re, Medea e Pluto, tre capolavori classici, dal 24 luglio al 25 agosto.