Scatto d'Arte ad Acate

"Scatto d’arte", al Castello di Biscari la collettiva fotografica di Arteinsieme, dal 15 al 30 giugno, ad Acate. In mostra le foto di Tony Barbagallo, Giorgio Chessari, Gianni Ciancio, Pippo Impoco, Giovanni La Lota, Margherita Lanza, Giovanni Rosa, Gianni Tirone. Tony Barbagallo, fotografo dal 1955, ha al suo attivo numerosi premi. Ha partecipato a ben 225 mostre, in Europa, in Canada e Sudafrica.

«È la prima collettiva fotografica della nostra associazione – spiega la curatrice, Marialuisa Occhione - con questo nuovo evento abbiamo voluto dare visibilità ai tanti validi fotografi di Arteinsieme e, al tempo stesso, rendere omaggio al maestro Tony Barbagallo». «Ancora una volta – aggiunge il presidente, Marcello Nativo - il castello di Biscari sarà sede delle nostre attività, proseguendo la collaborazione con il comune di Acate».«Siamo lieti – commenta il sindaco, Giovanni Di Natale – di ospitare la collettiva che vedrà protagonisti il maestro Tony Barbagallo ed altri fotografi.

Sull’onda del successo di “Fermentum”, questa seconda mostra, organizzata da Arteinsieme, conferma il nostro castello, come location ideale per iniziative culturali».