Manuel da Scicli al Bolshoi Ballet, aiutiamolo a realizzare il suo sogno!

Si chiama Manuel Vaccaro e rappresenta l'orgoglio non solo per la sua città, Scicli, ma anche per il territorio ibleo, per tutta la Sicilia e l'Italia. La sua passione per la danza e la sua bravura e determinazione lo hanno portato lontano, ma il sogno deve continuare ed è destinato a diventare una bellissima realtà.

A soli 9 anni Manuel, che da due anni frequentava a Scicli la scuola di danza Olimpo Dance Company, guidato dal suo maestro Gianni Falla che in lui aveva già visto il talento, è entrato nella prestigiosa scuola del Teatro dell’Opera di Roma , poi è passato al DAF di Mauro Astolfi, e adesso sta studiando a Cannes presso all’Ecole de danse Rosella Hightower. Una grande determinazione ha guidato Manuel, che oggi ha 16 anni, a frequentare contemporaneamente: la scuola, l'Accademia e perfino il corso di lingua francese per vivere e studiare a Cannes.

Qualche giorno fa, il talentuoso ballerino sciclitano, ha fatto un'audizione e adesso è finalmente arrivato l'esito: Manuel Vaccaro potrà far parte del più celebre e blasonato dei templi del balletto classico mondiale: La Compagnia di Danza del Bolshoi Ballet, in Russia. Gianni Falla, maestro dell'Olimpo Dance Company, orgoglioso del suo allievo, adesso rivolge un appello ad istituzioni e a privati perchè appoggino concretamente questo ragazzo e lo aiutino a realizzare il suo sogno, visto che i costi sono elevatissimi e la famiglia da sola non può farcela a sostenerli.

Il maestro Falla ha già annunciato che nel corso del saggio di fine anno della sua scuola, che si terrà a breve, avvierà una raccolta per finanziare il sogno di Manuel e nei prossimi giorni incontrerà rappresentanti delle istituzioni cittadine. Manuel finora ce l'ha messa tutta e da parte sua non poteva fare di più, adesso confida nell'aiuto del territorio per portare a termine il suo grandissimo sogno!