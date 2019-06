Weekend magico al Garibaldi di Modica

Fine settimana magico quello in programma al Teatro Garibaldi di Modica. La Fondazione si prepara ad ospitare ben due spettacoli che fanno parte della sezione “Teatro per le famiglie”. Si comincia questo venerdì 14 giugno, alle ore 21:00, con lo spettacolo “Le Streghe di Oz”. Sabato 15 e domenica 16 giugno, rispettivamente alle ore 21:00 e alle ore 19:30, sarà la volta di “Sister Act”.

Infatti, gli allievi dell’Accademia “Gli Armonici” a grande richiesta si preparano al ritorno al Teatro Garibaldi di Modica pronti a regalare una carica di energia ed effetti speciali con l’obiettivo di conquistare ancora una volta il cuore di grandi e piccini. Due spettacoli assolutamente da non perdere, adatti a tutta la famiglia, prodotti e messi in scena dall’Accademia di Musical “Gli Armonici”, che vedrà protagonisti più di trenta talentuosi giovani performer cantanti e ballerini. Anche in questa occasione la regia sarà firmata da Marco Verna, mentre la direzione artistica dello spettacolo è della maestra Elvira Mazza con l'organizzazione di Paola Agosta.

Previsti grandi effetti teatrali con le musiche e le luci a cura di Promo Service, la scenografia firmata da Studio 39, pronti a creare l’ambientazione perfetta all’interno del teatro. I costumi saranno curati da Lucia Fiderio, il libretto e liriche saranno a cura di 7ATS, mentre il maestro del coro sarà Fabrizia Ruospo.