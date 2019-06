Festa Sport: in archivio a Ragusa

Una tre giorni dal 7 al 9 giugno ha visto a Ragusa lo sport ibleo riunito per tutto un intero fine settimana. È quello che è accaduto presso gli spazi del Centro Commerciale Le Masserie che si sono trasformati per l’evento in vere e proprie palestre attrezzate in cui centinaia di atleti e non si sono alternati tra arti marziali, esercizi di fitness, tornei di pallacanestro e tantissime altre iniziative.

La decima Festa dello Sport ha regalato momenti unici di divertimento e di sport inteso come momento di aggregazione positiva. “Una manifestazione divenuta un punto forte tra le attività del nostro Centro Commerciale – ha dichiarato il direttore della struttura, l’ingegnere Vito Frisina che ha aggiunto – puntiamo molto sullo sport perché riteniamo sia opportuno e utile dedicare spazio e tempo a un settore che coinvolge sia dilettanti che professionisti, adulti e bambini senza nessuna differenza. Una festa intesa come generatrice di interesse e di divertimento”. La prima giornata dell’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Ragusa e con la collaborazione di biFit, è stata caratterizzata della festa del Judo a cura di ASD Basaki in cui, dopo l’esibizione delle varie categorie di atleti, i judoka si sono cimentati nell’emozionante rito del cambio della cintura.

Durante la giornata di sabato spazio invece alla danza sportiva e aerea, alle attività di fitness silence e ai vari tornei aperti a tutti gli amanti dello sport, dal basket al ping pong, fino al calcio a 5 femminile. Durante l’ultima giornata di domenica è stato dato invece grande spazio alle esibizioni di fitness tra zumba, social dance, fit&box, step coreografico e aerobica che si sono alternate alle danze aeree e ai tornei di bubble football e ai coinvolgenti giochi degli Indoor Extreme Sport. A conclusione delle tre giornate di sport non sono mancate le premiazioni per gli atleti che si sono maggiormente distinti.

Momenti di divertimento e di intrattenimento a conclusione della decima edizione della “Festa dello Sport” che siamo sicuri tornerà anche durante i prossimi anni più grande e più coinvolgente che mai.