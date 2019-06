Training Day nei centri Vitality: il 14 giugno: 5000 persone

Venerdì 14 giugno sarà il Training Day: l’evento fitness più grande della Sicilia. Niente di meglio per provare gratuitamente oltre 30 attività diverse per chi desidera dimagrire, tonificare, aumentare la resistenza e la flessibilità o per eliminare dolori e acciacchi. Più di 5000 persone parteciperanno all’evento che è organizzato in contemporanea in tutti i centri Vitality e per tutta l'intera giornata.

Modica, Scicli, Ragusa, Comiso, Vittoria e Gela sono le sedi Vitality che ospiteranno il Training Day venerdì 14 giugno in una vera e propria maratona del fitness con più di 100 ore di attività di gruppo. “Sappiamo benissimo che l’allenamento in palestra è il modo più efficace e salutare per cambiare in meglio il proprio fisico, migliorare lo stato di salute e sentirsi più belli e giovani. Ma sappiamo anche benissimo come sia fondamentale che l’allenamento sia semplice, efficace e sopratutto divertente e motivante. Ecco perchè puntiamo tantissimo sul proporre ai nostri iscritti una grandissima varietà di corsi gruppo in cui le persone possano ottenere risultati velocemente e in maniera davvero stimolante variando costantemente l’allenamento e sfidando se stessi ad ogni lezione.”

Tutte le diverse attività e lezioni sono svolte dai migliori professionisti e rispettano i protocolli di allenamento studiati dalle più importanti organizzazioni mondiali del fitness. Ci racconta Vincenzo Tanania, responsabile tecnico del centro Vitality di Ragusa. La partecipazione all’evento è gratuita e per chi volesse avere maggiori informazioni sulle varie attività della giornata può consultare il sito: https://www.vitality.fitness/training-day-vitality/