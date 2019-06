Dieta per la prova costume: consigli e ricette per sentirsi in forma

Dieta per la prova costume: consigli e 5 ricette per l’estate. In questo periodo dell’anno siamo spesso bombardati da messaggi che ci invitano a mangiare meno, a metterci a dieta, per arrivare nella forma desiderata alla fatidica prova costume.

Capita così, presi dalla voglia di rimettersi e rimanere in linea, di sottoporsi a regimi alimentari restrittivi e poco salutari. L’estate è però spesso un periodo in cui siamo fisicamente molto attivi, anche in ferie. Escursioni, camminate all’aria aperta, concerti o altre occasioni di socializzazione riempiono le nostre giornate. Tutte attività che richiedono energie, delle quali tante volte ci priviamo perché, concentrati sul restare in forma, ci alimentiamo poco e male. Per non perdersi il meglio dell’estate, la soluzione è scegliere alimenti sani e ricchi di nutrienti, in grado di assicurare sostegno ed energia a lungo, così da potersi godere ogni giornata dall'alba al tramonto, senza restare con le pile scariche.

A questo proposito Ambra Morelli dell’ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) sottolinea che: “Caldo…sole…afa…è arrivata l’estate, periodo dell’anno in cui siamo più “esposti” al desiderio di una rapida remise en forme attraverso diete sbilanciate, anche se illusorie e poco salutari, per migliorare, ma in fretta, velocemente, il nostro peso corporeo. In realtà avremmo dovuto pensarci un po’ prima, costruendo durante l’anno un’alimentazione bilanciata, in grado di dare i suoi frutti non solo in estate. Però evitiamo di fare errori su errori e cerchiamo di mangiare in modo adeguato anche in situazioni di “emergenza-tempo”.

Il rischio altrimenti è quello di mettere a repentaglio la tonicità muscolare, aumentare il senso di fame e anche l’ansia per un risultato atteso non conforme ai nostri desideri. L'estate è il momento in cui siamo più attivi, quindi dobbiamo assicurarci di nutrire il nostro corpo con alimenti ricchi di sostanze nutritive. Tutte le sostanze aggiuntive che ci servono per intraprendere in grande forma l’estate, oltre tipicamente in una dieta equilibrata e organizzata con piatti semplici e non impegnativi dal punto di vista digestivo, le possiamo trovare in semi preziosi. Le mandorle, ad esempio, ricche in vitamina E - un importante antiossidante -, vitamine del gruppo B, zinco e magnesio, sono un concentrato di elementi nutritivi importanti per un’alimentazione sana e hanno anche un ruolo nel mantenimento della pelle e dei capelli, in estate più esposti al contatto diretto col sole - in una visione olistica del benessere”.

Ecco qui cinque ricette per snack ricchi di nutrienti per ricaricare la tua estate:

A bordo piscina

Se ti stai rilassando in piscina, dai un tocco tropicale al tuo snack e prova le mandorle con ananas e cocco. Non solo uno spuntino irresistibile, ma una manciata (28 g) di mandorle ti dà il 60% della quantità giornaliera raccomandata di vitamina E, antiossidante che può aiutare a proteggere le cellule dallo stress ossidativo causato dai raggi solari UV.

Addolcisci l’attesa

Evita le lunghe code per i furgoncini di festival e concerti e concediti uno snack di mandorle al cristallo di miele, facili da portare con te in un piccolo contenitore riutilizzabile! Le mandorle contengono proteine vegetali naturali, fibre e grassi sani per farti continuare a ballare, dalle prime note del gruppo spalla all’ultimo bis.

Pronti e brillanti fin dal risveglio

Si prevede una giornata lunga e piena di impegni? Comincia nel modo giusto con tutta l’energia delle barrette di mandorle, moca e bacche di goji. Oltre ad essere ricche di proteine vegetali e grassi sani, oltre alle fibre, le mandorle sono anche ad alto contenuto di riboflavina (B2) e una fonte di niacina (B3), tiamina (B1) e folato (B9), tutti elementi che contribuiscono al metabolismo energetico.

Uno snack da oscar

Che estate sarebbe senza una visita a un cinema all'aperto. Pensateci in anticipo e portate delle mandorle al caffè fatte in casa, per un’alternativa più sana (e meno cara). Le mandorle ti gratificano con la loro croccantezza e sono ad alto contenuto di magnesio, che contribuisce a ridurre la stanchezza, aiutandoti ad arrivare alla fine del film.

Picnic all’aria aperta

Che siate in un parco, in spiaggia o nel giardino sul retro, tutti adorano fare un picnic all'aperto. Porta alla festa I cinque colori del benessere: pepite di mandorle in insalata di frutta e verdura . Questo snack, nato dalla collaborazione tra la dietista ANDID Roberta Tundo e il fotografo, influencer e content creator Michael Gardenia, unisce pepite di mandorle, frutta e verdura di stagione, in un mix energizzante, fresco e sano, facilmente trasportabile. E per dissetarsi e ricaricarsi durante le lunghe giornate estive, lo chef Luca Malacrida - capitano della squadra nazionale APCI (Associazione professionale cuochi italiani) – ha creato il Latte di mandorla rinfrescante alla Spirulina . Liscio e cremoso, il latte di mandorle non zuccherato è mescolato con spirulina, sambuco e un tocco di succo di carota, creando una bevanda elegante e rinfrescante che fa tendenza.