Dieta estate 2019 per dimagrire in salute: idrata la pelle

La dieta estate 2019 è tra le diete estive più seguite in vista della prova costume. E’ una dieta che si basa sul consumo di molta frutta di stagione, ricca di acqua, ideale per proteggere la pelle dal sole. La dieta estate 2019 è antiossidante.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero della dieta estate 2019. Colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato con cereali o due biscotti integrali e un caffè o tè verde senza zucchero. Spuntino due fette di ananas o una fetta di anguria. Pranzo: una porzione di pasta integrale con verdure e melanzane e zucchine grigliate e condite con un filo di olio extravergine di oliva. Merenda: una macedonia senza zucchero o due fette di melone o un ghiacciolo o una fetta di anguria. Cena: una porzione di carne bianca (a scelta tra pollo o tacchino) o una scatoletta di tonno mista ad insalata verde, una fetta di poane integrale e due palline di gelato alla frutta.

Come facciamo sempre nelle nostre diete raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie (diabete, malattie renali, ipertensione, ecc…). Infine evidenziamo che prima di affidarsi a schemi dietetici indicativi (come quello sopraelencato) è d'obbligo rivolgersi a un dietologo o nutrizionista di fiducia perché la dieta va elaborata in base alla singola persona considerando , età, sesso, lavoro e tipo di vita che si conduce.